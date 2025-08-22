Мир
14:20, 22 августа 2025

Россия ответила Норвегии на размещение военных у своих границ

Посольство России в Норвегии: Размещение военных у границ усилит напряженность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Размещение норвежских военных у границ России усилит напряженность в Арктике. Об этом заявили в посольстве России в Норвегии, передает РИА Новости.

«Усиление военных, в том числе ударных, возможностей Норвегии и других стран НАТО в непосредственной близости от стратегически важных объектов и потенциалов России на Кольском полуострове, безусловно, создает угрозы для нашей национальной безопасности», — отметили в диппредставительстве.

По словам представителей посольства, наращивание военного присутствия Норвегии и НАТО у российских границ происходит под «аккомпанемент пустых заверений Осло» в его приверженности поддержанию низкой напряженности. Дипломаты также подчеркнули, что ответные меры будут рассмотрены Министерством обороны России.

Ранее власти Норвегии сформировали новую военную бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк.

