Россия вышла из процесса ООН по задержанию украинских кораблей

МИД: Россия вышла из процесса ООН о задержании украинских кораблей в 2018 году

Россия вышла из арбитражного процесса Организации объединенных наций (ООН) по Конвенции по морскому праву 1982 года из-за инцидента с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 году. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

Отмечается, что причиной решения стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала. Ведомство подчеркнуло, что представители России добросовестно участвовали в разбирательстве, инициированном Украиной в 2019 году.

В 2018 году Россия задержала в Керченском проливе три военных корабля Украины, обвинив их в нарушении границы. Катера «Бердянск» и «Никополь», буксир «Яны Капу» пересекли границу, не отреагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Позднее задержанные моряки были выданы Украине.