19:27, 22 августа 2025Забота о себе

Россиян предупредили о необратимых последствиях употребления даже небольших доз алкоголя

Нарколог Старостина: Даже небольшие дозы алкоголя могут вызвать гастрит и язву
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Многие последствия употребления даже небольших доз алкоголя носят необратимый характер, предупредила психиатр-нарколог Татьяна Старостина. Ее слова приводит UfaTime.ru.

Старостина рассказала, что безопасной дозы спиртного не существует, и его употребление негативно влияет на абсолютно все системы и органы человека, причем многие из них необратимы. «Иногда даже однократное употребление может иметь весьма плачевные результаты», — подчеркнула она.

Нарколог отметила, что спиртное напрямую раздражает слизистую желудка, что может вызвать гастрит и язву. Кроме того, из-за того, что печени приходится постоянно нейтрализовывать спирт, нарушается обмен веществ, настает атрофия клеток (гепатоцитов) органа и их замещение жировой и соединительной тканью. В итоге этот процесс может закончиться циррозом.

Кроме того, продолжила Старостина, злоупотребление спиртным вызывает развитие алкогольной кардиомиопатии, гипертонических кризов, мерцательной аритмии и повышает риск инсульта. Особый удар алкоголь наносит по головному мозгу — при систематическом употреблении может начаться атрофия нервной ткани, что приводит к нарушению мышления, психозам, потере памяти, снижению интеллекта и полной деградации личности.

Наконец, алкоголь отрицательно сказывается на репродуктивном здоровье женщин, вызывая бесплодие, сбои менструального цикла и нарушения в развитии плода.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала, как снизить риск развития рака легких. По ее словам, для этого стоит вылечить хронический бронхит при его наличии.

