Россиян задержали за планы собрать данные о Минобороны страны

В Приморском крае ФСБ задержала двоих мужчин за сотрудничество с СБУ

В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей за планы собрать данные о Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.

Задержанные оказались 1990 и 1998 годов рождения. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Мужчин арестовали.

По версии следствия, через мессенджер с ними стал общаться представитель Службы безопасности Украины (СБУ), который дал задание собрать сведения о военных объектах Министерства обороны России на территории региона.

Ранее в Тверской области сотрудники ФСБ раскрыли схему хищений денег, которые собирались для оказания гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции (СВО).