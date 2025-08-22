Россиян задержали за планы собрать данные о Минобороны страны

В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей за планы собрать данные о Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.
Задержанные оказались 1990 и 1998 годов рождения. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Мужчин арестовали.
По версии следствия, через мессенджер с ними стал общаться представитель Службы безопасности Украины (СБУ), который дал задание собрать сведения о военных объектах Министерства обороны России на территории региона.
Ранее в Тверской области сотрудники ФСБ раскрыли схему хищений денег, которые собирались для оказания гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции (СВО).