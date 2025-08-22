Россиянам подсказали необычное блюдо для идеального завтрака

Диетолог Мизинова назвала зеленый смузи с клубникой идеальным вариантом завтрака

Завтрак должен заряжать энергией на целый день и быть полезным, напомнила врач-диетолог Наталья Мизинова. Необычное блюдо для идеального завтрака она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Мизинова порекомендовала делать зеленый смузи из любых видов салата, шпината, брокколи, мяты, дикоросов, сельдерея. «Из этих компонентов можно собрать смузи, разбавить его медом или добавить какой-то вкусный фрукт, например, арбуз или банан», — объяснила диетолог.

Врач добавила, что в сочетании с клубникой зеленый смузи становится идеальным вариантом завтрака, который хорошо насыщает и питает микрофлору кишечника. «Если наши микробы будут чувствовать себя прекрасно, то и человек будет бодрым на протяжении всего предстоящего дня», — уточнила она. Кроме того, в первый прием пищи стоит обратить внимание на сезонные продукты, улучшающие щелочную составляющую рациона — фрукты, овощи и листовые продукты.

