Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:27, 22 августа 2025Забота о себе

Россиянам подсказали необычное блюдо для идеального завтрака

Диетолог Мизинова назвала зеленый смузи с клубникой идеальным вариантом завтрака
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wirestock / Freepik

Завтрак должен заряжать энергией на целый день и быть полезным, напомнила врач-диетолог Наталья Мизинова. Необычное блюдо для идеального завтрака она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Мизинова порекомендовала делать зеленый смузи из любых видов салата, шпината, брокколи, мяты, дикоросов, сельдерея. «Из этих компонентов можно собрать смузи, разбавить его медом или добавить какой-то вкусный фрукт, например, арбуз или банан», — объяснила диетолог.

Врач добавила, что в сочетании с клубникой зеленый смузи становится идеальным вариантом завтрака, который хорошо насыщает и питает микрофлору кишечника. «Если наши микробы будут чувствовать себя прекрасно, то и человек будет бодрым на протяжении всего предстоящего дня», — уточнила она. Кроме того, в первый прием пищи стоит обратить внимание на сезонные продукты, улучшающие щелочную составляющую рациона — фрукты, овощи и листовые продукты.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Ранее диетолог Марина Копытько заявила, что о пользе яблок существует много мифов. По ее словам, фрукт лучше всего есть в качестве второго завтрака, а в вечерние часы от него лучше отказаться, так как обилие фруктозы грозит набором лишнего веса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка сломала ногу и застряла на одной из самых опасных гор СССР. Надежду на ее спасение потеряли. Как выглядит это место?

    В МИД резко высказались о нападении на торгпредство России в Швеции

    Стало известно о новом награждении Кадырова

    Гендиректора клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг

    Россиянка в кофейне приставила пистолет к голове подруги и выстрелила

    Ушел из жизни один из авторов «Гарри Поттера»

    Политолог Марков отреагировал на признание иноагентом

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в оголяющем грудь топе

    Отсидевший срок бывший губернатор российского региона потребовал 10 миллионов рублей

    Поедающая плоть бактерия захватила пляжи одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости