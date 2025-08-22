Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

В Ростовской области суд приговорил к пожизненному мужчину за убийство девочки

В Ростовской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя за изнасилование восьмилетней девочки и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых 126 («Похищение») и 105 («Убийство») УК РФ.

В мае 2024 года жители станицы Ольгинской обратились в полицию с сообщением о пропаже малолетней дочери. Во время поисков ее тело обнаружили в поле. На шее девочки был пакет.

Правоохранители заподозрили в преступлении 25-летнего эвакуаторщика. Мужчина во всем сознался. Он рассказал, что ехал по одной из улиц и заметил шедшую из магазина школьницу. Мужчина заманил девочку в машину и увез в поле возле поселка, где изнасиловал ее и расправился со школьницей.