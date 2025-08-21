Силовые структуры
17:10, 21 августа 2025Силовые структуры

Россиянину запросили пожизненное за изнасилование восьмилетней девочки и расправу над ней

В Ростовской области жителю грозит пожизненное за убийство ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ростовской области прокурор запросил жителю срок за изнасилование восьмилетней девочки и расправу над ней в станице Ольгинской. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине просят назначить пожизненное лишение свободы. Заседание прошло в закрытом режиме.

О задержании обвиняемого стало известно 17 мая 2024 года. Жители станицы Ольгинской обратились в полицию с сообщением о пропаже малолетней дочери. Во время поисков ее тело обнаружили в поле. На шее девочки был пакет.

По версии следствия, мужчина увидел шедшую из магазина школьницу, заманил ее в машину и увез в безлюдное место. Сам он признался, что перед расправой изнасиловал ее.

