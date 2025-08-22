Россиянин ударил ногой в лицо женщину возле бара и попал на видео

«112»: Пьяный житель Нелидово ударил ногой в лицо женщину возле бара

Пьяный житель Нелидово Тверской области ударил ногой в лицо женщину возле бара и попал на видео. Ролик с действиями россиянина опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как мужчина ругается с посетительницей. Затем он с размаху бьет ее ногой по лицу. Когда женщина падает, агрессор продолжает нападать.

Как пишет «112», конфликт разворачивался у бара «Штопор». Очевидцы вместо того, чтобы помочь женщине, снимали происходящее на телефон и смеялись.

До этого сообщалось, что в Самаре на автобусной остановке мужчина избил жену с ребенком на руках. Прохожие пригрозили вызовом полиции, на что мужчина отреагировал насмешками и угрозами.

Еще раньше житель Нефтекамска три дня не вызывал скорую избитой супруге, женщину спасти не удалось.