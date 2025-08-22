Экономика
19:48, 22 августа 2025Экономика

Россиянка испугалась загаженного двора

В Корсакове на Сахалине дождем размыло сопку
Мария Черкасова
СюжетНаводнение в Приморском крае

Сопку в городе Корсакове на Сахалине размыло дождем — вместо улиц там образовались глиняные реки, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На улице Советской в результате разгула стихии фонтаны били прямо из холма, а двор залило желтой грязевой массой. Улица Нагорная полностью ушла под воду. На опубликованном видео местная жительница возмущается, что сопку от размытия укрепили мешками с песком, и заявляет, что скоро «загадится весь двор».

Ранее власти города Лесозаводска в Приморском крае слили озеро Черненко. После наводнения в 2024 году администрация решили углубить водоем. Берега озера укрепили, а после построили водоотвод, чтобы часть воды ушла в реку Уссури. Поток воды размыл проем до основания, из-за чего озеро осушилось.

