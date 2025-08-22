Силовые структуры
Россиянка в кофейне приставила пистолет к голове подруги и выстрелила

В Дагестане задержана девушка, стрелявшая в подругу из травматического пистолета
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Freepik

В Дагестане задержана 22-летняя местная жительница, стрелявшая из травматического пистолета в голову подруги в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В отделе полиции девушка рассказала, что взяла пистолет у знакомого, чтобы рассмотреть. По ее словам, она была уверена, что в нем нет патронов и приставила его к голове подруги и выстрелила в шутку. Она отметила, что ожидала щелчок, но раздавшийся выстрел поверг ее в шок.

По данным правоохранителей, ЧП произошло 20 августа в одной из кофеен Хасавюрта. Там девушка выстрелила из травматического пистолета в сторону своей подруги. Пострадавшая госпитализирована. Силовики изъяли оружие. Кроме того, в отдел доставлен владелец пистолета.

Ожидается принятие процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в Бодайбо Иркутской области 12-летний школьник вместе с другом решил пострелять по заброшенным зданиям из пневматической винтовки и ранил 7-летнего ребенка.

