15:09, 22 августа 2025Силовые структуры

Стрельба по зданиям в российском городе закончилась серьезным происшествием

В Бодайбо стрелявшие по зданиям подростки ранили в живот ребенка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Бодайбо Иркутской области 12-летний школьник вместе с другом решил пострелять по заброшенным зданиям из пневматической винтовки и ранил 7-летнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В ведомстве отметили, что пострадавший и его товарищ гуляли в районе улицы Нагорная и услышали громкие звуки. Приблизившись, после очередного хлопка ребенок почувствовал боль в животе и убежал домой. Вместе с мамой мальчик обратился к врачу, который диагностировал ему проникающее ранение.

В результате стрелок поставлен на профилактический учет. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), прокуратура контролирует ход расследования, добавили в ведомстве.

Ранее в Воронежской области 28-летний ранее судимый местный житель во время драки ударил 41-летнего мужчину ножом.

