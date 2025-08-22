Стрельба по зданиям в российском городе закончилась серьезным происшествием

В Бодайбо стрелявшие по зданиям подростки ранили в живот ребенка

В Бодайбо Иркутской области 12-летний школьник вместе с другом решил пострелять по заброшенным зданиям из пневматической винтовки и ранил 7-летнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В ведомстве отметили, что пострадавший и его товарищ гуляли в районе улицы Нагорная и услышали громкие звуки. Приблизившись, после очередного хлопка ребенок почувствовал боль в животе и убежал домой. Вместе с мамой мальчик обратился к врачу, который диагностировал ему проникающее ранение.

В результате стрелок поставлен на профилактический учет. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), прокуратура контролирует ход расследования, добавили в ведомстве.

