Российские подростки устроили массовую драку в открытом в честь героя СВО сквере

Во Владимире подростки устроили массовую драку в сквере, открытом в честь героя специальной военной операции (СВО) Романа Кутузова. Действия российских несовершеннолетних попали на видео, которое опубликовал портал «Зебра-ТВ».

На представленных кадрах десятки школьников наносят друг другу удары. Некоторые из юношей оказываются на асфальте.

Местные жители поделились, что неадекватные подростки оккупировали сквер в честь бойца СВО и превратили его в злачное место. Родители боятся гулять там с детьми в вечернее время.

Сотрудники полиции начали устанавливать участников потасовки.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки устроили массовую драку и перестрелку на ракетницах.