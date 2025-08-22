Спорт
15:33, 22 августа 2025Спорт

С румынского футбольного клуба сняли 94 очка перед началом чемпионата

С румынского клуба «Университатя Крайова» сняли 94 очка перед началом чемпионата
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Universitatea Craiova / Shutterstock / Fotodom  

Федерация футбола Румынии (ФФР) сняла 94 очка с клуба «Университатя Крайова», выступающего в третьем по силе дивизионе страны. Об этом сообщает Voetbal International.

Соответствующее решение принял дисциплинарный комитет организации. У команды непогашенные долги перед игроками и тренерами, а также перед бухарестским «Динамо». ФФР дало «Университатя Крайова» срок до 3 сентября, чтобы клуб выполнил финансовые обязательства. В противном случае команде грозят новые санкции, вплоть до исключения из всех турниров.

Владелец клуба Адриан Митителу не согласен с санкциями и утверждает, что они не имеют под собой правовой основы. По его словам, все решения ФФР будут обжалованы.

«Университатя Крайова» — четырехкратный чемпион Румынии. В последний раз команда завоевала титул в 1991 году.

    Все новости