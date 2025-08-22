Мир
13:52, 22 августа 2025
Мир

Самолет из специального авиаотряда России приземлился в Израиле

Flight Radar: Самолет из специального авиаотряда России приземлился в Израиле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nir Elias / Reuters

Российский самолет Tu-214SR приземлился в Израиле. Об этом свидетельствуют данные сайта Flight Radar.

Отмечается, что самолет с регистрационным номером RA-64516 состоит в специальном авиаотряде России (Russia–Special Flight Squadron). Он совершил посадку в аэропорту Бен-Гурион.

Уточняется, что этот самолет является пунктом стратегического командования, связи и разведки, который используется руководством России, включая президента и штаб Кремля, для управления операциями.

Ранее стало известно, что Израиль одобрил армейский план по разгрому ХАМАС в секторе Газа. Операция будет производиться посредством интенсивного огня, эвакуации жителей и наземного маневра.

