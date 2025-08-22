В России запретили рассказывать об устройствах для обмана счетчиков

Суд в Казани запретил распространять сведения о приборах для обмана счетчиков

Суд в Казани запретил распространять сведения об устройствах для обмана приборов учета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Само наличие информации о продаже устройств, меняющих показания коммунальных счетчиков, согласно постановлению суда, просвещает население о возможностях мошенничества и вселяет в граждан уверенность, что такие преступления могут остаться безнаказанными. Тем самым распространение сведений о способах обмана со счетчиками подрывает авторитет российских властей. Помимо этого, информирование людей о таких устройствах грозит благосостоянию добросовестных плательщиков, ведь неоплаченные счета за «коммуналку» распределяются между всеми жильцами.

Ранее россиянам рассказали, как экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Уменьшить расходы можно благодаря теплосчетчику. Такие приборы позволяют автоматически корректировать температуру внутри помещения в зависимости от температуры наружного воздуха и своевременно фиксировать утечки теплоносителя.