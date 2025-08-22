Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:00, 22 августа 2025Экономика

В России запретили рассказывать об устройствах для обмана счетчиков

Суд в Казани запретил распространять сведения о приборах для обмана счетчиков
Виктория Клабукова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Суд в Казани запретил распространять сведения об устройствах для обмана приборов учета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Само наличие информации о продаже устройств, меняющих показания коммунальных счетчиков, согласно постановлению суда, просвещает население о возможностях мошенничества и вселяет в граждан уверенность, что такие преступления могут остаться безнаказанными. Тем самым распространение сведений о способах обмана со счетчиками подрывает авторитет российских властей. Помимо этого, информирование людей о таких устройствах грозит благосостоянию добросовестных плательщиков, ведь неоплаченные счета за «коммуналку» распределяются между всеми жильцами.

Ранее россиянам рассказали, как экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Уменьшить расходы можно благодаря теплосчетчику. Такие приборы позволяют автоматически корректировать температуру внутри помещения в зависимости от температуры наружного воздуха и своевременно фиксировать утечки теплоносителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Трамп похвастался познаниями в траве

    Россиянин ударил ногой в лицо женщину возле бара и попал на видео

    Россияне рассказали о любимых осенних занятиях

    Хинштейн выражением «нет слов» описал произошедшее в Курской области ЧП

    «Калашников» отравит на испытания РПЛ-7

    Россиян с неправильно припаркованными у дома машинами предупредили о наказании

    Павлович вышел с российским флагом на дуэль взглядов перед боем в UFC

    Раскрыт уровень доверия россиян Путину

    Встречу Трампа с европейскими лидерами сочли унижением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости