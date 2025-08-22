Культура
19:21, 22 августа 2025Культура

Серебренников представит свою новую премьеру в Европе

Спектакль «Гамлет» режиссера Кирилла Серебренникова покажут в Париже
Андрей Шеньшаков

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Уехавший из России режиссер Кирилл Серебренников представит свой новый спектакль «Гамлет» на европейской сцене. Об этом сообщает издание «Театрал».

По информации источника, показы постановки Серебренникова пройдут с 7 по 19 октября во французском театре «Шатле» в Париже. Известно, что самого Гамлета будет играть не один актер, а несколько, говорящих на разных языках: английском, немецком, французском и русском. Действие будет состоять из десяти эпизодов по десять минут.

«Произведение выступает в качестве ориентира, когда время выходит из-под контроля или когда прошлое требует мести, а будущее — выбора», — говорится в анонсе грядущей премьеры.

Сообщается, что музыку к спектаклю написал французский композитор Блез Убалдини, исполнит ее Ensemble Intercontemporain и трио вокалистов.

Ранее стало известно, что премьера фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле» состоялась в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

    Серебренников представит свою новую премьеру в Европе

