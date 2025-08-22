Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:16, 22 августа 2025Силовые структуры

Силовики сообщили об отправке элиты ВСУ на провальные задания

ТАСС: Командование ВСУ отправляет элитные части на заведомо провальные задания
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет элитные части на заведомо провальные задания для получения красивой картинки и повышения рейтинга президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На фоне провала ВСУ практически на всех направлениях Зеленскому просто необходимы маленькие "победы" и красивые кадры для поддержания своего рейтинга. Именно ради этого украинское командование отправляет на заведомо провальные задания элиту своей армии», — объяснил собеседник агентства.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ собираются оставить Купянск в Харьковской области и при этом сохранить элиту для последующих боевых действий. По его прогнозу, ВСУ отведут войска под Чугуевку, в Харьков, где они в последующем будут вести боевые действия против Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Трамп заявил о нежелании вмешиваться в дело своего экс-советника

    Путин заявил о свете в конце тоннеля в отношениях с США

    Путин оценил лидерские качества Трампа

    Силовики сообщили об отправке элиты ВСУ на провальные задания

    В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС Украины

    Каждый четвертый ребенок в России оказался лишен собственной комнаты

    Шеф Пентагона уволил главу разведывательного управления

    Морские порты Мариуполя и Бердянска открыли для захода иностранных судов

    Лукашенко раскрыл отношение Трампа к европейским лидерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости