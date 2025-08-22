ТАСС: Командование ВСУ отправляет элитные части на заведомо провальные задания

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет элитные части на заведомо провальные задания для получения красивой картинки и повышения рейтинга президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На фоне провала ВСУ практически на всех направлениях Зеленскому просто необходимы маленькие "победы" и красивые кадры для поддержания своего рейтинга. Именно ради этого украинское командование отправляет на заведомо провальные задания элиту своей армии», — объяснил собеседник агентства.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ собираются оставить Купянск в Харьковской области и при этом сохранить элиту для последующих боевых действий. По его прогнозу, ВСУ отведут войска под Чугуевку, в Харьков, где они в последующем будут вести боевые действия против Российской армии.