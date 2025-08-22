Словакия поблагодарила Трампа за осуждение атаки ВСУ по «Дружбе»

Президент Пеллегрини: Словакия ценит реакцию Трампа на атаку ВСУ по «Дружбе»

Словакия ценит реакцию президента США Дональда Трампа на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил словацкий президент Петер Пеллегрини, его слова приводит агентство TASR.

«Ценю решительную и отрицательную позицию президента Трампа, которую он занял в связи с атакой ВСУ на нефтепровод "Дружба" — энергетическую инфраструктуру, от которой зависят жители Словакии и ее экономика. Я также жду поддержки и от наших партнеров в Евросоюзе», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Пеллегрини выразил надежду на то, что в Киеве понимают степень угрозы осуществляемых им атак и они «не станут частью украинской военной деятельности».

Ранее Дональд Трамп сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Американский лидер также попросил передать свои комментарии официальным лицам в Словакии.