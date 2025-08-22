Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:01, 22 августа 2025Бывший СССР

Спецслужбы Украины стали использовать дипломатов для помощи террористам

Иванов: Спецслужбы Украины используют посольства для переброски оружия в Африке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские спецслужбы используют дипломатическое посольства, чтобы осуществлять переброс военной техники и инструкторов террористическим группировкам в Африке. Об этом изданию ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

По его данным, свою деятельность в Африке Киев проводит скрытно, в том числе с применением каналов украинского посольства в Мавритании. Через плохо охраняемые участки границы с Мавританией и далее вглубь Мали проходят техника и бойцы, уточнил Иванов.

Как отметил директор СОМБ, такие же схемы работают и в других странах. Между тем переброска украинских инструкторов и дронов боевикам исламистской группировки «Альянс демократических сил» в Демократической Республике Конго (ДРК) также проходит через посольство Украины, только в Киншасе.

Не так давно вскрылась информация, что сотрудники украинского дипломатического ведомства в Алжире курируют поставки дронов в Африку. Все это может позволить создать Киеву новые зоны нестабильности и оказать давление на африканские страны, которые заявили о своей независимости от западных государств, отметил Иванов.

Ранее Украину обвинили в поставке дронов боевикам-исламистам. По мнению Александра Иванова, эти шаги предпринимаются для того, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе, а также разжечь новый виток конфликта между ДРК и Руандой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне

    Российские чиновники потребовали от вдовы бойца СВО вернуть переплату с гробовых

    41-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном бюстгальтере

    ВСУ попали в плотный огневой мешок в ЛНР

    Кинокритик Долин получил гражданство европейской страны

    Пытавшуюся прорвать границу России пехоту ВСУ сняли на видео

    Следящим за фигурой женщинам предложили добавить в ежедневное меню всего один овощ

    Раскрыт метод остановки развития рака крови

    Поставки российской нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости