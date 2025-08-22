Иванов: Спецслужбы Украины используют посольства для переброски оружия в Африке

Украинские спецслужбы используют дипломатическое посольства, чтобы осуществлять переброс военной техники и инструкторов террористическим группировкам в Африке. Об этом изданию ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

По его данным, свою деятельность в Африке Киев проводит скрытно, в том числе с применением каналов украинского посольства в Мавритании. Через плохо охраняемые участки границы с Мавританией и далее вглубь Мали проходят техника и бойцы, уточнил Иванов.

Как отметил директор СОМБ, такие же схемы работают и в других странах. Между тем переброска украинских инструкторов и дронов боевикам исламистской группировки «Альянс демократических сил» в Демократической Республике Конго (ДРК) также проходит через посольство Украины, только в Киншасе.

Не так давно вскрылась информация, что сотрудники украинского дипломатического ведомства в Алжире курируют поставки дронов в Африку. Все это может позволить создать Киеву новые зоны нестабильности и оказать давление на африканские страны, которые заявили о своей независимости от западных государств, отметил Иванов.

Ранее Украину обвинили в поставке дронов боевикам-исламистам. По мнению Александра Иванова, эти шаги предпринимаются для того, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе, а также разжечь новый виток конфликта между ДРК и Руандой.