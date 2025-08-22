В США суд постановил закрыть тюрьму «Алькатрас с аллигаторами»

Суд постановил закрыть тюрьму «Алькатрас с аллигаторами» из-за угрозы экологии

Суд в Майами постановил закрыть новый центр содержания нелегальных мигрантов в штате Флорида, известный как «Алькатрас с аллигаторами». Об этом пишет The Guardian.

Согласно решению суда, тюрьма должна быть демонтирована в течение 60 дней после вступления приказа в силу, прием новых заключенных в это время также запрещен. Двумя неделями ранее суд запретил дальнейшее расширение комплекса и постановил убрать генераторы, контейнеры для отходов и инженерные коммуникации, необходимые для строительства новых корпусов.

Необходимость в закрытии пенитенциарного учреждения объясняют угрозой «непоправимого ущерба» экосистеме заповедника Эверглейдс, где располагается тюрьма. Идею строительства в этом месте аэропорта по той же причине отклонили еще в 60-х.

«Алькатрас с аллигаторами» был открыт президентом США Дональдом Трампом в июле. Учреждение, считавшееся крупнейшим центром содержания нелегалов, рассчитано на 3 тысячи мест, на сегодняшний день там содержат около 700 незаконных мигрантов. Решение о закрытии тюрьмы рискует ударить по репутации Трампа, продвигавшего проект как пристанище «самых опасных мигрантов».