Стали известны детали суда над задержанным по делу о «Северных потоках» украинцем

Суд оставил под арестом украинца, задержанного по делу о «Северных потоках»

Апелляционный суд Болоньи принял решение оставить под арестом гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого задержали в Италии по подозрению в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает газета Corriere di Bologna.

«По итогам заседания арест Кузнецова был утвержден. Следующее слушание состоится 3 сентября, на нем будет решаться вопрос о его экстрадиции в Германию», — передает издание.

Ранее в Италии начался суд над 49-летним украинцем Кузнецовым, которого обвиняют в том, что он является одним из организаторов взрывов на «Северных потоках». Направляясь к зданию суда, он показал журналистам жест военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Кузнецов является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.