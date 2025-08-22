Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 22 августа 2025Мир

Стали известны детали суда над задержанным по делу о «Северных потоках» украинцем

Суд оставил под арестом украинца, задержанного по делу о «Северных потоках»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

Апелляционный суд Болоньи принял решение оставить под арестом гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого задержали в Италии по подозрению в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает газета Corriere di Bologna.

«По итогам заседания арест Кузнецова был утвержден. Следующее слушание состоится 3 сентября, на нем будет решаться вопрос о его экстрадиции в Германию», — передает издание.

Ранее в Италии начался суд над 49-летним украинцем Кузнецовым, которого обвиняют в том, что он является одним из организаторов взрывов на «Северных потоках». Направляясь к зданию суда, он показал журналистам жест военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Кузнецов является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Москвичам пообещали теплые выходные

    Подрыв автомобиля в Донецке попал на видео

    Российский подросток бил сверстника по голове со словами «он еще не упал» и попал на видео

    Банк России повысил официальный курс доллара

    Комфортность проживания в российских новостройках оценили

    Стали известны детали суда над задержанным по делу о «Северных потоках» украинцем

    Трамп сравнил возможную встречу Путина и Зеленского с маслом и уксусом

    Трамп сделал заявление об обысках ФБР в доме своего бывшего советника

    Врач рассказала о разрушающих печень не меньше алкоголя продуктах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости