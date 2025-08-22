В России назвали способный восстановить спрос на овощи фактор

«Руспродсоюз»: Снижение цен на овощи может повлиять на восстановление спроса

Фактором, способным повлиять на восстановление спроса на овощи в России, является наблюдающееся на рынке снижение цен на этот вид продукции. Соответствующий комментарий зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова приводит ТАСС.

Напомнив, что овощи и, в частности, картофель, потерявший за месяц 20 процентов цены, сейчас активно дешевеют в России, специалист предположил, что такая динамика «может способствовать восстановлению спроса».

Ранее в пятницу стало известно, что за год продажи свежих овощей в стране сократились в натуральном выражении на 2,6 процента. Отмечалось, что сильнее прочих сокращение сказалось на баклажанах (минус 16 процентов), кабачках (минус 10,5 процента) и картофеле (минус 6,4 процента).

В то же время одним из драйверов продолжающегося уже несколько недель замедления инфляции в РФ является снижение цен на продукты, которые только с 12 по 18 августа подешевели на 0,2 процента. В июле же цены сильнее всего снизились год к году на яйца, сладкий перец и виноград — на 23, 13 и 10 процентов соответственно.