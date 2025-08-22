Экономика
10:47, 22 августа 2025Экономика

Россия остановила подачу газа в Армению

«Газпром Армения» сообщил об остановке поставок газа из-за ремонта в Грузии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подача природного газа из России в Армению остановлена на сутки, с 6:00 22 августа до 6:00 23 августа. Об этом сообщается на сайте компании «Газпром Армения», головной структурой которой является российский «Газпром».

Причиной прекращения прокачки названа необходимость проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе «Красный Мост — Севкар — Берд» на территории Грузии.

Ограничения газоснабжения потребителей не планируется, выпадающие объемы полностью компенсируют за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана.

Месяц назад поставки газа в Армению также останавливали из-за аварии на территории Грузии. Тогда проблемы с подачей газа возникли на участке Казах — Сагурамо, а ремонтные работы заняли более двух суток.

«Газпром» является единственным поставщиком газа в республику. Армения также получает газ из Ирана, но использует его для производства электроэнергии и экспортирует обратно из расчета 3 киловатт-часа за кубометр природного газа, оставляя излишки электроэнергии себе.

