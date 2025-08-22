Телезвезда пережила клиническую смерть и увидела тот свет

Us Weekly: Участница реалити-шоу рассказала о клинической смерти и том свете

Участница реалити-шоу The Biggest Loser Трейси Юкич утверждает, что пережила клиническую смерть и увидела тот свет. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Телезвезда рассказала о пережитом в документальном фильме «Для ТВ сойдет: правда о The Biggest Loser», который вышел на Netflix. Инцидент произошел в 2009 году во время отборочного конкурса. Съемочная группа привезла кандидатов на пляж и объявила, что для участия им нужно пробежать милю (1,6 километра).

На дистанции Юкич потеряла сознание. Очнувшись, она не могла встать, но другие конкурсанты дотащили ее до финиша, где она снова отключилась. Женщину на вертолете доставили в больницу. Она утверждает, что в тот момент была близка к гибели.

Ощущение было такое, будто я парю. Потом там был мой дедушка. Тогда я увидела тьму, а за ней — свет, и поэтому знаю, что в тот день я умерла Трейси Юкич

Врачи сумели реанимировать Трейси. У нее диагностировали рабдомиолиз — патологию, сопровождающуюся разрушением мышечной ткани. Пациентка провела в стационаре почти месяц. Несмотря на это, она решила продолжить участие в шоу.

The Biggest Loser — американское реалити-шоу, в котором люди с ожирением соревнуются за денежный приз, стараясь сбросить максимальный процент массы тела.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании неожиданно ожил через 45 минут после остановки сердца. Мужчина полностью поправился и сказал, что испытывает чувство вины перед родными, поскольку заставил их волноваться.

