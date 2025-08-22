Мир
05:59, 22 августа 2025МирЭксклюзив

Названа возможная тема обсуждения Трампа с Путиным и Зеленским за закрытыми дверями

Коньков: Трамп с Путиным и Зеленским обменивался мнением за закрытыми дверями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп обменивался мнением с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским за закрытыми дверями во время встречи на Аляске и в Белом доме, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» политолог назвал возможную тему обсуждения лидерами.

«Безусловно, за закрытыми дверями идет достаточно откровенный обмен мнениями, направленный в том числе на поиск оптимальной формулы прекращения конфликта, если это можно так грубо обозначить. Хотя в большей степени, наверное, речь идет о том, что у Соединенных Штатов, а конкретно даже у Трампа, у его администрации есть некая программа максимума в отношении украинского кризиса», — сказал Коньков.

По словам политолога, американский лидер избрал имидж человека-миротворца, который завершает те войны, которые инициировал экс-президент США Джо Байден.

В этом плане мы видим, как он формирует своего рода копилку якобы завершенных конфликтов. Хотя в большей степени это все носит публичный, демонстрационный характер

Александр Коньковдоцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

«Что касается украинского кризиса, то он оказался наиболее крепким орешком для Трампа. Поэтому в этом плане есть некая программа-максимум — сделать себе реноме на якобы завершении этого кризиса, который продолжается на Украине на самом деле уже больше десятка лет», — добавил он.

С другой стороны, по мнению Конькова, у Трампа есть и программа-минимум, которая заключается в утилитарных запросах американской администрации на снижение бюджетных расходов.

«Поэтому он эти задачи пытается решить если не мытьем, так катанием, всячески продавливая выгодные для себя публичные форматы завершения конфликта. Для него важно, чтобы была картинка завершения кризиса. При этом без ущерба американским интересам», — объяснил политолог.

Если резюмировать, то, конечно, задача заключается в том, чтобы уговорить Путина и заставить Европу и Зеленского найти здесь какую-то седловую точку, решение

Александр Коньковдоцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

Ранее стало известно, что Зеленский заявил о готовности провести в стране президентские выборы для завершения вооруженного конфликта. Об этом он сказал на закрытой встрече по итогам переговоров с Трампом.

