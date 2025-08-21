«Надо уже закончить с этим». Зеленский провел закрытую встречу после переговоров с Трампом. Что он заявил о выборах и территориях?

Зеленский заявил о готовности провести в стране выборы для завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести в стране президентские выборы для завершения вооруженного конфликта. Об этом он сказал на закрытой встрече по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает «РБК-Украина».

Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой Владимир Зеленский президент Украины

Политик указал на желание провести выборы только в случае, если они положительно повлияют на урегулирование конфликта на Украине. По его словам, проведение голосования может дестабилизировать ситуацию в стране.

Киев попытался переубедить Трампа по вопросу территорий

Зеленский вновь подчеркнул, что Украина не пойдет на юридическое признание контроля России над Крымом и новыми регионами. При этом он отметил, что обсуждение шагов Киева в этом вопросе станет возможным после того, как Украине станет понятна позиция Москвы.

Политик также рассказал о попытках переубедить Трампа по вопросу территорий в ходе личной встречи в Белом доме 18 августа. Зеленский также добавил, что в случае потери Киевом укрепрайонов в Донецкой народной республике Вооруженные силы России смогут развернуть наступление на Харьков и Днепропетровск.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев назвал предпочтительные места для встречи с Путиным

Зеленский привел некоторые страны Европы в качестве вариантов мест для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. В качестве возможных площадок проведения переговоров он упомянул Швейцарию и Австрию, которые не являются членами НАТО.

Мы считаем, что справедливо, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что конфликт на европейском континенте Владимир Зеленский президент Украины

Политик также сообщил о начале подготовки встречи с российским лидером при посредничестве США. По его словам, в течение следующих 7-10 дней Киев хочет получить понимание архитектуры гарантий безопасности от Вашингтона для дальнейшего ведения переговоров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Corriere dela Sera расширил список площадок для встречи, включив туда Турцию и Саудовскую Аравию. Чиновник также отверг возможность проведения встречи в Москве и Будапеште, сославшись на аналогии с Будапештским меморандумом 1994 года об отказе от ядерного оружия.

Зеленский раскритиковал предложение Москвы по гарантиям безопасности

Зеленский потребовал гарантий безопасности по примеру Израиля взамен вступления Киева в НАТО. Он также указал на необходимость координации европейских государства со стороны США.

Мы нуждаемся в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь Владимир Зеленский президент Украины

Политик также раскритиковал предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о привлечении Китая в качестве гаранта безопасности Украины. Он обвинил Пекин в бездействии в вопросе безопасности Киева и сослался на Будапештский меморандум, назвав Китай подписантом документа.

При этом Будапештский меморандум в 1994 году заключили только Россия, Украина, Великобритания и США. Вместо подписания меморандума Китай 4 декабря 1994 года выступил с заявлением правительства о предоставлении Киеву гарантий безопасности

Баллистическая ракета FP-5 «Фламинго», 14 августа 2025 года Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина анонсировала массовое производство баллистических ракет

Зеленский подтвердил запуск производства украинских баллистических ракет «Фламинго», а также заявил об успешном испытании вооружения. По его словам, массовый выпуск «Фламинго» начнется в конце 2025 — начале 2026 годов.

Думаю, что мы не можем многое об этом говорить до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет Владимир Зеленский президент Украины

По данным агентства Associated Press, ракета FP-5 способна преодолевать расстояние до 3 тысяч километров, а ее боевая часть составляет 1,15 тонны. Как заявил агентству производитель ракеты Fire Point, в настоящий момент компания производит по одной единице «Фламинго» в день.