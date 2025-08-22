Экономика
16:11, 22 августа 2025

Трамп заявил об афере века в американской энергетике

Le Figaro: Администрация Трампа захотела ввести пошлины на ветряные турбины
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Blake / Reuters

Белый дом начал расследование импорта в США компонентов, использующихся для создания ветрогенераторов. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Оказалось, что соответствующая процедура была инициирована еще 13 августа 2025 года руководством американского министерства торговли. В качестве обоснования приводятся нормы, которые позволяют правительству США защищать отрасль экономики с помощью тарифов, если оно считает, что существует риск для национальной безопасности. Как гласит соответствующий документ, речь идет об импорте как ветряных турбин, так и компонентов для них.

Издание также обратило внимание, что президент США Дональд Трамп назвал ветряные турбины, а также солнечные электростанции, аферой века, так как, по его словам, любой штат, который возводит такие объекты, сталкивается с рекордным ростом цен на электроэнергию. Теперь же у министерства торговли есть 270 дней на проведение расследования в отношении ветряных турбин, которое может включать консультации с другими ветвями власти и слушания. Затем оно должно представить свои рекомендации президенту США, который может принять решение о введении пошлин.

До этого Трамп уже призывал бороться с ветровой энергетикой, называя этот вид генерации «ветряными мельницами». Последние, по его словам, глупые и уродливые, и их следует остановить.

