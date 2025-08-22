Туристы закидали прохожих бутылками с водой в бывшей стране СССР и попали на видео

Oxu: В Баку туристы начали кидаться бутылками в прохожих

Туристы стали кидаться бутылками с водой в прохожих в азербайджанском Баку и попали на видео. Его публикует издание Oxu.

На кадрах из столицы бывшей страны СССР видно, что группа туристов находилась на балконе высокого здания, на первом этаже которого располагался супермаркет. Из него выходили люди, несколько человек просто стояли рядом с дверьми.

В какой-то момент отдыхающие начали кидать бутылки с водой прямо на головы прохожих. Несмотря на резкую реакцию пострадавших и очевидцев, они продолжили свои действия.

Подробности о дальнейшем развитии событий отсутствуют. По информации издания, в последние дни поведение приезжающих стало причиной общественного недовольства в Баку.

