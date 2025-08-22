Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:23, 22 августа 2025Путешествия

Туристы закидали прохожих бутылками с водой в бывшей стране СССР и попали на видео

Oxu: В Баку туристы начали кидаться бутылками в прохожих
Елизавета Гринберг (редактор)

Туристы стали кидаться бутылками с водой в прохожих в азербайджанском Баку и попали на видео. Его публикует издание Oxu.

На кадрах из столицы бывшей страны СССР видно, что группа туристов находилась на балконе высокого здания, на первом этаже которого располагался супермаркет. Из него выходили люди, несколько человек просто стояли рядом с дверьми.

В какой-то момент отдыхающие начали кидать бутылки с водой прямо на головы прохожих. Несмотря на резкую реакцию пострадавших и очевидцев, они продолжили свои действия.

Подробности о дальнейшем развитии событий отсутствуют. По информации издания, в последние дни поведение приезжающих стало причиной общественного недовольства в Баку.

Ранее туристы устроили массовую драку на отдыхе в Европе и попали на видео. Инцидент произошел в отеле Marina Resort Benidorm курортного города Бенидорм, Испания. Предположительно, болельщики сборной Англии по футболу поссорились во время отдыха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командир ВСУ подставил под авиаудар больше полусотни диверсантов

    Врач указала на неочевидные тормозящие похудение факторы

    На Западе назвали единственный вариант завершения украинского конфликта

    ООН впервые объявила о катастрофическом голоде в Газе

    Туристы закидали прохожих бутылками с водой в бывшей стране СССР и попали на видео

    Назван срок запуска АМС к «русской планете»

    Раскрыты новые детали задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Силовики вскрыли узлы связи вымогавших деньги у россиян мошенников

    «Динамо» расторгло контракт с уругвайским футболистом

    Алиев назвал братом постсоветского лидера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости