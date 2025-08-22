В Коми тяжелораненому бойцу СВО в два раза занизили выплаты

В Коми тяжелораненому участнику специальной военной операции (СВО) на Украине в два раза занизили выплаты. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, участвуя в боевых действиях в зоне СВО, россиянин получил тяжелое ранение. Вернувшись с фронта осенью 2024 года, он обратился в орган социальной защиты с заявлением о предоставлении ему положенной по закону выплаты в размере полумиллиона рублей.

Бойцу СВО выплатили только 250 тысяч рублей из-за отсутствия медицинской справки, которая подтверждала бы тяжесть полученного ранения. Для восстановления своих прав военнослужащему пришлось обращаться в суд, который обязал чиновников перечислить россиянину недостающую часть выплат.

Ранее в Брянской области тяжелораненому бойцу СВО отказали в выплатах из-за его контракта, который он заключил в другом российском регионе. Дело дошло до суда, который встал на сторону военнослужащего.