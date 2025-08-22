Мир
15:36, 22 августа 2025Мир

У египетских пирамид появился флаг России

Египетская молодежь растянула флаг России у пирамид Саккары
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Египетская молодежь растянула флаг России у комплекса пирамид в Саккаре по случаю дня российского триколора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Россотрудничества в Египте.

«У ступенчатой пирамиды Джосера ребята растянули российский флаг и поздравили всех со знаменательным праздником — Днем Государственного флага Российской Федерации», — заявили в представительстве.

Акция была организована Русским домом в Каире. В рамках мероприятия члены Молодежного клуба при Русском доме посетили историческое селение Саккара, где расположен некрополь Мемфиса.

Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов с борта МКС поздравили россиян с Днем Государственного флага.

