14:29, 22 августа 2025

Уехавший из России журналист-иноагент получил европейское гражданство

Журналист Глеб Пьяных получил гражданство Молдавии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Известный журналист, бывший ведущий передачи «Программа максимум» на НТВ Глеб Пьяных (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, получил гражданство Молдавии. Указ об этом подписала президент республики Майя Санду.

«Мы предоставляем гражданство Республики Молдова следующим лицам (...) Пьяных Глеб, родился в 1986 году в Российской Федерации», — говорится в указе. Он был подписан 21 августа.

Согласно документу, также гражданство этой европейской страны получили кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), его жена Наталия Хлюстова и двое детей.

Пьяных уехал из России в Турцию в марте 2022 года. Он объяснил такое решение тем, что в России заблокировали TikTok, где его контент набирал миллионы просмотров. В декабре 2022 года журналиста признали иностранным агентом.

Пьяных вел «Программу максимум» с 2005 по 2012 год. Передача была известна в том числе благодаря слогану «Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто», который стал ассоциироваться с желтой прессой.

