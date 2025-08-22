Украинские военные войдут в офис Зеленского

Ермак предложил реформировать офис президента и внедрить в него военных

Украинских военных предложили внедрить в офис президента (ОП) Владимира Зеленского. С такой инициативой выступил глава ОП Андрей Ермак, об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

«Сегодня я предложил президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенное количество работников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий», — объяснил Ермак.

По его словам, речь идет о сотрудниках всех уровней во всех департаментах офиса президента без исключения. Глава ОП уточнил, что Зеленский поддержал его идею.

Ранее Ермак заявлял, что Киев начал работу над военной составляющей гарантий безопасности для Украины. Сообщалось, что в ней принимают участие также представители НАТО и стран Европы.