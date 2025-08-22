Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 22 августа 2025Мир

Украину обвинили в атаках на безопасность стран НАТО

Малинен: Удары Украины по «Дружбе» могут попасть под действие пятой статьи НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба», через который Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию, могут стать основанием для применения пятой статьи устава НАТО о коллективной безопасности. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Украина (ВСУ) открыто осуществляет атаки на энергетическую безопасность страны Североатлантического альянса (...). Неужели руководство НАТО будет просто сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне еще раз, зачем мы вступили туда?» — задался вопросом эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов ВСУ по нефтепроводу.

18 августа Будапешт обвинил Киев в ударах по «Дружбе», из-за которых произошла остановка поставок нефти. Через два дня поставки возобновились, и глава венгерского МИД Петера Сийярто выразил надежду, что Украина впредь не предпримет подобных атак на нефтепровод, который имеет критически важное значение для энергоснабжения Венгрии.

22 августа ВСУ снова нанесла удары по нефтепроводу «Дружба».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?

    Названа самая стильная собака года

    «Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

    Россиянам объяснили сокращение часов на английский язык в 5–7 классах

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В Подмосковье заметили осенние следы

    Стало известно место прощания с Ярославом Евдокимовым

    Российские школьники выиграли золото на Всемирной юношеской олимпиаде по шахматам

    Генсек НАТО раскрыл масштабы поставок оружия Украине

    Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости