Украину обвинили в атаках на безопасность стран НАТО

Малинен: Удары Украины по «Дружбе» могут попасть под действие пятой статьи НАТО

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба», через который Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию, могут стать основанием для применения пятой статьи устава НАТО о коллективной безопасности. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Украина (ВСУ) открыто осуществляет атаки на энергетическую безопасность страны Североатлантического альянса (...). Неужели руководство НАТО будет просто сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне еще раз, зачем мы вступили туда?» — задался вопросом эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов ВСУ по нефтепроводу.

18 августа Будапешт обвинил Киев в ударах по «Дружбе», из-за которых произошла остановка поставок нефти. Через два дня поставки возобновились, и глава венгерского МИД Петера Сийярто выразил надежду, что Украина впредь не предпримет подобных атак на нефтепровод, который имеет критически важное значение для энергоснабжения Венгрии.

22 августа ВСУ снова нанесла удары по нефтепроводу «Дружба».