Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:50, 22 августа 2025Культура

Ушел из жизни один из авторов «Гарри Поттера»

Снявший «Гарри Поттер и Дары Смерти» оператор Эдуарду Серра ушел из жизни
Андрей Шеньшаков

Кадр: EuropeanFilmAcademy / Youtube

Ушел из жизни португальский оператор и режиссер Эдуарду Серра. Об этом сообщает местное издание Noticias ao Minuto.

Серра известен в первую очередь как оператор двух частей фильмов «Гарри Поттер и Дары Смерти». Также он снял картины «Кровавый алмаз» с Леонардо Ди Каприо и «У моря» с Кевином Спейси в главных ролях. Дважды Серра номинировался на премию «Оскар»: за свои работы «Крылья голубки» и «Девушка с жемчужной сережкой».

Эдуарду оказался единственным португальским кинематографистом в истории, который дважды был номинирован на премию Американской киноакадемии.

Ранее стало известно, что умер бывший главный режиссер Государственного академического Театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка сломала ногу и застряла на одной из самых опасных гор СССР. Надежду на ее спасение потеряли. Как выглядит это место?

    В МИД резко высказались о нападении на торгпредство России в Швеции

    Стало известно о новом награждении Кадырова

    Гендиректора клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг

    Россиянка в кофейне приставила пистолет к голове подруги и выстрелила

    Ушел из жизни один из авторов «Гарри Поттера»

    Политолог Марков отреагировал на признание иноагентом

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в оголяющем грудь топе

    Отсидевший срок бывший губернатор российского региона потребовал 10 миллионов рублей

    Поедающая плоть бактерия захватила пляжи одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости