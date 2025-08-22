Ушел из жизни один из авторов «Гарри Поттера»

Снявший «Гарри Поттер и Дары Смерти» оператор Эдуарду Серра ушел из жизни

Ушел из жизни португальский оператор и режиссер Эдуарду Серра. Об этом сообщает местное издание Noticias ao Minuto.

Серра известен в первую очередь как оператор двух частей фильмов «Гарри Поттер и Дары Смерти». Также он снял картины «Кровавый алмаз» с Леонардо Ди Каприо и «У моря» с Кевином Спейси в главных ролях. Дважды Серра номинировался на премию «Оскар»: за свои работы «Крылья голубки» и «Девушка с жемчужной сережкой».

Эдуарду оказался единственным португальским кинематографистом в истории, который дважды был номинирован на премию Американской киноакадемии.

