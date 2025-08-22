Россия
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС Украины

РИА Новости: Спецназ ВМС Украины отправили на убой по личным мотивам командиров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В Черном море ликвидировали группу 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром Сергеем Марченко с позывным Сирко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Источники отметили, что украинских спецназовцев отправили на убой из-за личных интересов командиров.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются оставить Купянск в Харьковской области и при этом сохранить элиту для последующих боевых действий. По его прогнозу, ВСУ отведут войска под Чугуевку, в Харьков, где они в последующем будут вести боевые действия против Российской армии.

