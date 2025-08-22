В Египте со дна подняли несколько древних статуй

В Египте подняли со дна Средиземного моря три древних незавершенных статуи и жерновую мельницу. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Водолазы извлекли в районе порта Абу-Кир у Александрии статую-сфинкса из кварца с картушем Рамсеса II, гранитную царскую статую без головы и коленей, которая датируется концом Птолемеевского периода. Также были найдены статуя из белого мрамора римского аристократа и жерновая мельница «Олинфский жернов».

