В Госдуме высказались о сокращении часов на английский язык в школах

Депутат Останина поддержала сокращение часов на английский язык в школах

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина спокойно относится к инициативе Министерства просвещения России по сокращению часов для изучения английского языка в 5-7-х классах школ. В разговоре с «Лентой.ру» она выступила за увеличение часов по русскому языку, литературе и отечественной истории.

«На знание детей влияют сокращенные часы на русский язык, литературу, историю и вообще тот факт, что мы исключили обществознание. Английский язык, как язык дополнительный, требует еще и самостоятельного изучения. Я понимаю, что, конечно, хотелось бы больше, но английский язык — не единственный язык иностранный, который интересует сегодня наших детей. Поэтому я отношусь к этому, честно вам скажу, спокойно», — сказала Останина.

Она пояснила, что невозможно уложиться только в часы, которые отведены в школьной программе на изучение иностранного языка. Язык требует и самостоятельной работы, которая выходит за пределы учебной программы, уточнила Останина.

Я за то, чтобы наши дети лучше знали русский язык, русскую литературу, хорошо бы знали нашу отечественную историю. И в этой части соглашусь с позицией профильного министерства Нина Останина депутат

Минпросвещения России предложило сократить часы для изучения английского в школах. С 1 сентября 2026 года изучение этого предмета в 5-7-х классах планируется сократить с трех до двух часов в неделю. В пояснительной записке к проекту приказа ведомства сообщается, что сокращение часов «направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане». Тем же проектом приказа вводится изучение предмета «Духовно-нравственная культура России» в 5-7-х классах с 2026/2027 учебного года.