Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:01, 22 августа 2025Наука и техника

В Китае потренируются уничтожать HIMARS

В Китае создали управляемые макеты американских HIMARS для учений
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал China army

Народно-освободительная армия Китая получила макеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал China Army.

На видео показан подвижный макет HIMARS на шасси трехосного грузовика. Макет повторяет обводы кабины, пакета с ракетами и различного оборудования РСЗО. Кроме того, конструкторы воссоздали небольшие элементы конструкции — поручни на кабине, конфигурацию остекления и блока с ракетами.

На записи показали три дистанционно управляемых макета, которые позволят имитировать уничтожение сил потенциального противника в ходе учений. Можно предположить, что их будут использовать для отработки алгоритмов самонаведения высокоточного оружия на тренировках.

Материалы по теме:
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022

В июне на военной базе Форт-Брэгг в США заметили контейнерную пусковую установку неизвестной модификации. Изделие может использовать реактивные снаряды и ракеты, которые входят в арсенал РСЗО HIMARS. Установку можно поставить на полуприцеп или палубу корабля. В транспортном положении система выглядит как обычный морской контейнер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Зеленский назвал страну-гаранта безопасности в Черном море

    В Европе возмутились из-за ударов ВСУ по России

    Президент ФИФА поздравил Мостового с днем рождения

    В Госдуме призвали не щадить уехавших из России артистов

    В Германии призвали отменить санкции против России

    Москвичей предупредили о температурных качелях

    Гранатометчика Поповича признали виновным в России

    В России предложили убрать понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов

    Генсек НАТО раскрыл двух противников членства Украины в альянсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости