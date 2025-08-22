Экономика
19:28, 22 августа 2025

В Москве Дворец культуры заменят на бизнес-центр

Бизнес-центр разместят во Дворце культуры Метростроя в центре Москвы
Мария Черкасова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бизнес-центр разместят во дворце культуры Метростроя в центре столицы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Балчуг девелопмент»

В на Костомаровском переулке бизнес-центр откроется после реконструкции, заявили в компании. Там назвали дворец объектом с уникальным расположением и архитектурным потенциалом, который планируется обновить и вписать в современную городскую среду. Здание преобразится в бизнес-центр класса А. Инвестиции в проект превысят 2,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в Москве решили преобразить спорткомплекс «Лужники». Ремонт коснется центральной площади перед стадионом у Москвы-реки и причала «Лужники — Центральный». Между ареной и Лужнецкой набережной появится бассейн, окруженный шезлонгами. Вечером зрители смогут посмотреть водные шоу. На зиму бассейн будут заливать катком. Первый этап благоустройства «Лужников» завершат в 2025 году.

