Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:08, 22 августа 2025Наука и техникаЭксклюзив

В России назвали противоядие от украинских ракет «Фламинго»

Полковник Матвийчук: Противоядием от «Фламинго» станет российский С-400
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Противоядием от украинских ракет «Фламинго» могут стать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы пока только приблизительно знаем, что это за ракета. Если выяснится, что ракета британская, то есть противоядие. Это зенитные ракетные системы С-400 и С-500. С-400 стоит на вооружении российских войск, он позволяет вести разведку всех видов летательных аппаратов, в том числе и гиперзвуковых, и сбивать их. С-500 — это новейший комплекс, который позволяет осуществлять разведку в околоземных пространствах», — сказал полковник.

Он также призвал не считать «Фламинго» прорывом, способным изменить ход конфликта. По мнению военного, у Украины не хватит мощностей для производства этих ракет в достаточном количестве.

«Это не прорыв. Дело в том, что для производства необходимо иметь очень большие промышленные мощности, а таких у Украины сейчас нет. Вероятно, комплектующие будут привозить из Великобритании и собирать на месте. А это мизер», — уверен Матвийчук.

Ранее в августе на Украине показали производственную площадку, на которой собирают крылатые ракеты «Фламинго». В помещении можно заметить несколько собранных изделий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это буквально самое страшное». Российские военные трехтонной бомбой уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?

    Предсказано завершение курортного сезона на Черном море

    Россия ответила Норвегии на размещение военных у своих границ

    Акула укусила пытавшегося сфотографироваться с ней без должного уважения рыбака

    В Белом доме высмеяли новую книгу Харрис

    Лукашенко рассказал о будущем отношений Белоруссии с США

    Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей

    Венгрия сообщила об остановке поставок нефти из России на пять дней

    Взыскание с «Просвещения» за высокие цены на учебники признали законным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости