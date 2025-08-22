Диверсионная активность ВСУ связана с попытками поддерживать рейтинг Зеленского

Диверсионная активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с попытками Киева поддерживать рейтинг Зеленского на должном уровне. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«На фоне провала ВСУ практически на всех направлениях Зеленскому просто необходимы маленькие "победы" и красивые кадры для поддержания своего рейтинга», — объяснил источник агентства.

Отмечается, что именно поэтому командование ВСУ отправляет на провальные направления «элиту» своей армии.

Ранее стало известно, что российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием. Всего в результате атаки удалось ликвидировать не менее 50 украинских военных.

box#3665315