Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:37, 22 августа 2025Россия

В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

В Перском крае задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Перском крае задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата. Об этом сообщает Ura.ru.

Речь идет о Максиме Рожкове, который находится в зоне боевых действий. Председатель Гордумы Осинского района Константин Нефедов заявил, что в полномочия депутатов прекращаются при отсутствии на заседаниях в течение полугода. С просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию он обратился в органы прокуратуры.

Сам Рожков сообщил изданию, что сейчас приоритетной для него задачей является выполнение задач в зоне СВО. «А с Нефедовым пусть разбираются органы безопасности нашей страны и проверят его на лояльность и благонадежность», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о смерти на СВО брата депутата Госдумы Виталия Милонова. Церемония прощания состоялась 19 августа, похороны Александра Милонова прошли с воинскими почестями в Петербурге.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Раскрыты планы россиян на осень

    Военкор рассказал о наступлении ВС России на ключевых участках фронта

    Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

    Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

    Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

    Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

    Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

    Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

    В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости