Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:33, 22 августа 2025Россия

В России захотели расширить список профессий для альтернативной службы в армии

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Минтруд России предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы. Об этом сообщает «Интерфакс».

В него планируется включить такие профессии, как токарь, парашютист-пожарный, печатник, электромонтажник по силовым сетям, а также инструктор по трудовой терапии.

Таким образом, в перечне для альтернативной службы в армии будет 271 профессия. Помимо этого, ведомство предложило увеличить число предприятий для прохождения альтернативной службы до 1792. На данный момент количество организаций составляет 1671.

Ранее Роструд заявил, что гражданскую службу в России проходят более 2 тысяч человек. Число проходящих такую службу россиян растет как минимум два года: во втором полугодии 2022 года их число составило 1645 человек, в первом полугодии— 1199 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Женщин предупредили о повышенном риске одного вида рака из-за алкоголя

    Создан смартфон с огромным аккумулятором

    Единственная дочь Долиной раскрыла отношения c певицей

    Чумаков вышел на сцену после операции на позвоночнике

    ЦСКА повысил 20-летнему футболисту зарплату в несколько раз

    Киркоров исполнил песню Пугачевой на «Новой волне»

    Трамп допустил приглашение Путина на чемпионат мира по футболу в США

    Канада отменит пошлины на товары из США

    Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости