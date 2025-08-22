В России захотели расширить список профессий для альтернативной службы в армии

Минтруд России предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы. Об этом сообщает «Интерфакс».

В него планируется включить такие профессии, как токарь, парашютист-пожарный, печатник, электромонтажник по силовым сетям, а также инструктор по трудовой терапии.

Таким образом, в перечне для альтернативной службы в армии будет 271 профессия. Помимо этого, ведомство предложило увеличить число предприятий для прохождения альтернативной службы до 1792. На данный момент количество организаций составляет 1671.

Ранее Роструд заявил, что гражданскую службу в России проходят более 2 тысяч человек. Число проходящих такую службу россиян растет как минимум два года: во втором полугодии 2022 года их число составило 1645 человек, в первом полугодии— 1199 человек.