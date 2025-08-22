Путешествия
13:57, 22 августа 2025Путешествия

В российском регионе отменили план «Ковер»

Губернатор Пензенской области Мельниченко сообщил об отмене плана «Ковер»
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Пензенской области отменили ранее введенный план «Ковер». Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов начали действовать в пятницу, 22 августа, в 13:13 по московскому времени. Они продлились до 13:27.

До этого план «Ковер» в Пензенской области вводился в понедельник, 18 августа. Тогда губернатор также предупредил местных жителей о режиме беспилотной опасности и отметил, что в целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета.

