В двух российских аэропортах ограничили полеты

Росавиация: В аэропортах Пензы и Тамбова ограничили полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты. Воздушные гавани Тамбова и Пензы не принимают и не выпускают рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил, что в регионе введен план «Ковер». Он также предупредил о режиме беспилотной опасности и отметил, что в целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Ранее аэропорты Астрахани и Волгограда временно приостановили прием и отправку рейсов. 16 августа воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты.

