Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:09, 22 августа 2025Мир

Слова Зеленского о гарантах безопасности Украины назвали нелогичными

Вонг: Слова Зеленского о гарантах безопасности Украины нелогичны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Слова Владимира Зеленского о подходящих и неподходящих гарантах безопасности Украины указывают на противоречивость его взглядов. Об этом ТАСС заявил вице-председатель и президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Тихоокеанского региона Нельсон Вонг.

По его мнению, заявления Зеленского о том, что он должен сам выбирать гарантов безопасности, проблематичны. Вонг задался вопросом, не означает ли это, что государства, поддерживающие Киев, смогут открыто размещать свои войска на Украине для обеспечения безопасности.

«Разве это не просто помощь ему в укреплении его вооруженных сил? Действительно ли речь идет о достижении мира? Это нелогично», — отметил эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Китай не подходит для роли гаранта безопасности. По его словам, КНР не помогала Украине с самого начала, особенно тогда, когда страна действительно нуждалась в помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность задержанного по делу о подрыве «Северных потоков» украинца. Выяснилось, что он служил в СБУ

    ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет

    Россиянка сравнила жизнь в Латинской Америке и на родине фразой «они не обвешаны злостью»

    Названа лучшая температура комнаты для сна

    Россия вышла из процесса ООН по задержанию украинских кораблей

    В США раскрыли цель новых гарантий безопасности от ЕС для Украины

    Слова Зеленского о гарантах безопасности Украины назвали нелогичными

    Выявлены очевидные свидетельства сексуальной несовместимости партнеров

    На Украине мужчине дали срок за раздачу гуманитарной помощи от России

    Раскрыта идеальная разница в возрасте между супругами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости