В США скончался один из основателей метал-группы Mastodon

Гитарист Mastodon Хайндс насмерть разбился на мотоцикле в Атланте
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Гитарист американской метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в мотоаварии в Атланте (США). Об этом сообщает РИА Новости.

Музыкант ехал на своем мотоцикле Harley Davidson и врезался во внедорожник. Как сообщил коллектив в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), инцидент произошел прошлой ночью.

«Мы находимся в состоянии безмерной печали и скорби», — написали музыканты.

Хайндс основал группу Mastodon еще в 2000 году. Дискография группы насчитывает восемь альбомов. В 2018 году группа получила премию «Грэмми», завоевав победу в номинации «Лучшее метал-исполнение». Статуэтку Mastodon получили за песню Sultan's Curse. В марте нынешнего года музыкант ушел из коллектива. По официальным заявлениям, решение было обоюдное, но сам Хайндс констатировал, что был просто исключен из состава.

В июле сообщалось, что из жизни ушел американский певец Томми МакЛэйн, который исполнял песню Sweet Dreams. В 2007 году певец стал членом Зала музыкальной славы штата Луизиана, где родился и прожил значительную часть своей жизни.

