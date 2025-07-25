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17:51, 25 июля 2025Культура

Умер исполнитель хита Sweet Dreams

Умер американский певец Томми МакЛэйн, который исполнял песню Sweet Dreams
Андрей Шеньшаков

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Ушел из жизни американский певец и актер Томми МакЛэйн, известный исполнением кантри-баллады Sweet Dreams. Об этом сообщает телеканал KSLA.

Артист прославился благодаря каверу на композицию Дона Гибсона Sweet Dreams, которая вышла 1966 году. При этом версия МакЛэйна оказалась наиболее успешной: трек попал на 15-е место в чарте Billboard. Песня, о которой идет речь, — это самостоятельная композиция, известная среди любителей кантри и американской музыки, не связанная с другим произведением — Sweet Dreams (Are Made of This) в исполнении Дэйва Стюарта и Энни Леннокс из проекта Eurythmics.

В 2007 году певец был включен в Зал музыкальной славы штата Луизиана, в котором родился и прожил значительную часть жизни. Информацию о кончине МакЛэйна подтвердили члены его семьи.

Ранее стало известно, что британский рок-музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. За две недели до этого легендарный рокер дал десятичасовой прощальный концерт.

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