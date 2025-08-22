Врач указала на неочевидные тормозящие похудение факторы

Эндокринолог Мусси: Анемия и бессонница мешают похудению

Эндокринолог Таис Мусси заявила, что многим людям мешают похудеть проблемы со здоровьем. На неочевидные факторы, из-за которых вес стоит на месте, она указала в разговоре с изданием Terra.

«К состояниям, тормозящим снижение веса, относятся постоянная усталость, связанная с анемией или синдромом хронической усталости, вздутие живота и задержка жидкости, наблюдающиеся при сердечной недостаточности», — предупредила Мусси.

Также, по словам врача, мешают похудению заболевания почек, предменструальный синдром, сахарный диабет, инсулинорезистентность, гормональные нарушения, проблемы с психическим здоровьем и бессонница. Кроме того, человек может набирать вес из-за приема некоторых лекарственных препаратов, включая кортикостероиды, антипсихотики, антидепрессанты и противосудорожные средства.

