Мирошник: ВСУ начали чаще применять негуманное оружие против жителей ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать негуманное оружие против жителей прифронтовых районов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

По его словам, этот факт подтверждают медики, лечащие гражданских жителей. Боевая часть взрывоопасных веществ, доставляемых украинскими беспилотниками, содержит поражающие элементы, которые «наносят болезненные и долго не заживающие раны», отметил Мирошник.

Ко всему прочему, такие части взрывных веществ могут быть не видны через рентгеновское излучение. В подобных элементах есть специфическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию, нанося раны практически всем, кто находится поблизости. Именно поэтому растет количество людей, получающих ранения.

Медики ЛНР при этом сообщают, что восстановительный период и лечение пострадавших проходит сложнее и является более болезненным.

Как стало известно ранее, ВСУ стали усиливать давление на жителей правобережной части Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, военные ВСУ унижают жителей за незнание украинского языка, а также подвергают «проверкам и насилию».